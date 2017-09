Voor dit geitje was het gras niet groener aan de overkant; politie schiet te hulp

Foto: Politie Doetinchem

DOETINCHEM - Agenten in Doetinchem redden donderdagnacht een geitje dat vastzat in een hek. Het beestje had kennelijk zo'n honger dat het gras wilde eten net buiten het hek. Hij stak daarom zijn kop door het gaas en kon vervolgens niet op eigen kracht loskomen.

Een voorbijganger hoorde het beestje schreeuwen en belde de politie. Deze heeft vervolgens met een grote schaar het hek los geknipt en zo het geitje bevrijd. Zelf schrijft de politie op Facebook: 'Uiteraard hebben wij het beestje verteld dat het gras in de weide net zo lekker is als daarbuiten!'