Man aangehouden om betasting in het bos

WARNSVELD - Een 25-jarige man uit Warnsveld is donderdagmorgen aangehouden omdat hij in augustus een vrouw uit Zutphen onzedelijk betast zou hebben.

Op 13 augustus liep de vrouw met haar hond in het bos bij Warnsveld toen ze iemand achter zich hoorde rennen. Aanvankelijk dacht het slachtoffer aan een hardloper, tot ze plots betast werd. Daarna vluchtte de mannelijke dader ervandoor.

Goed nieuws

De politie noemt de aanhouding 'goed nieuws' voor mensen die het bos rond de kruising Op de Bieshorst/Bieshorstlaan in Warnsveld bezoeken.

Hoe zij de man op het spoor is gekomen, is niet bekend. Wel bedankt de politie op Facebook voor medewerking in de zaak, want dat zou erg hebben geholpen.

Zie ook: Jonge vrouw onzedelijk betast in bos