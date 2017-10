De heldendaad van postduif William of Orange

ARNHEM - Sinds 1930 krijgen dieren op 4 oktober extra aandacht. Zo ook bij ons. Wij zetten op dierendag een dier dat een heldenrol speelde tijdens operatie Market Garden in de spotlight: de postduif William of Orange.

William of Orange, de heldhaftige postduif - Publiek Domein

Bijna alles wat er mis kan gaan, gaat ook mis bij de Britse luchtlandingstroepen die in september 1944 de opdracht krijgen om de Arnhemse Rijnbrug te veroveren. Zo doen onder andere hun radio's het niet, waardoor het dagenlang vrijwel onmogelijk is om te berichten over de desastreuze situatie waarin zij verkeren.

John Frost heeft met zijn eenheid de noordelijke oprit van Rijnbrug veroverd, maar hij raakt al snel afgesneden van de andere Britse soldaten in Arnhem. Om versterking kan hij niet vragen, omdat de radio´s het niet goed doen. Op dinsdag 19 september, de brug is omsingeld door Duitse troepen, besluit Frost het dan maar op de ouderwetse manier te proberen: hij stuurt een postduif naar Engeland.

Bekijk het verhaal van Esther van Zonsbeek over postduiven in de oorlog:

De postduif William of Orange heeft die dan al een boel meegemaakt. Hij is in een speciaal klein zakje gestopt, is vastgemaakt aan een parachutist en heeft met hem honderden kilometers in een vliegtuig gezeten, voordat hij bij Renkum met de para uit het vliegtuig gesprongen is. Eenmaal in Arnhem zit hij dan al een paar dagen in klein kooitje, midden in zeer zware gevechten, met veel harde geluiden.

Recordtijd

William of Orange krijgt aan zijn poot een briefje gebonden. Daarin staat dat Frost en zijn mannen de oprit van de brug hebben veroverd, maar omsingeld zijn door Duitsers. Ook zijn ze afgesneden van de Britten en hebben snel luchtsteun nodig hebben om hun positie te kunnen handhaven. Terwijl de para's onder vijandelijk vuur liggen laten ze de duif los. Maar William vliegt niet meteen weg, hij blijft vlak bij de soldaten zitten. Hij vertrekt pas naar Engeland als een para wat schoten zijn kant op schiet.. De tocht naar Engeland legt Wiliam of Orange in een recordtijd af: over de 400 kilometer tussen de brug in Arnhem en zijn hokje in de streek Cheshire doet hij 4 uur en 25 minuten.

Voor deze heldendaad heeft William of Orange in mei 1945 een onderscheiding gekregen: de Dickin Medal. Een medaille voor (Britse) dieren die zich in de oorlog heldhaftig hebben gedragen. William is het 21ste dier dat de onderscheiding krijgt.

De onderscheiding - Publiek Domein

Heeft de heldendaad van de postduif zin gehad? Jazeker, door het bericht beseft het opperbevel hoe slecht de zaken er in Arnhem voor staan. Helaas hebben Frost en zijn mannen er niks aan, het weer is te slecht om luchtsteun te geven. En hoe is het William of Orange na de oorlog vergaan: hij leeft nog tien jaar bij een Britse duivenmelker. Of hij extra verwend is, is niet bekend.