Megavondst bij de Maas: mammoetresten, scheepswrakken en Romeinse voorwerpen

Achttien onderzoekers, onder wie zestien amateurs, legden in een periode van zo'n zeven jaar meer dan 100.000 voorwerpen bloot in een zand- en kleiwingebied. In totaal beslaat het gebied zo'n 275 hectare grond.

De projectontwikkelaar en aannemers stonden onderzoek toe, hoewel zij daartoe niet verplicht waren. Door samen te werken kon tegelijkertijd zandwinning en onderzoek plaatsvinden.

Belangrijke plek voor wrakken

Bij de opgravingen werden verschillende scheepswrakken opgegraven. Ze lagen tot aan de kleiwinning altijd verborgen. De archeologen noemen de archeologische vindplaats een van de meest waardevolle locaties wat betreft scheepswrakken.

Het wingebied. Tekst loopt door onder foto:

Foto: Omroep Gelderland

Ook zijn verschillende soorten voorwerpen gevonden, zoals resten van de uitgestorven mammoet, en werden aanwijzingen gevonden dat er op de plek een oude Romeinse nederzetting heeft gestaan.

Twijfel bij onderzoekers

In eerste instantie dacht men dat er niets zou liggen op de vindplaats. Vooronderzoek wees dat ook uit. Twee archeologen uit de buurt twijfelden echter, omdat aan de overkant van de Maas in Brabant, bij Kessel en Lith, overblijfselen werden gevonden uit de Romeinse tijd.

Er was het idee dat er ook bij Dreumel iets in de grond moest zitten.

Impact voor Nederland

De gemeente West Maas en Waal was al langere tijd op de hoogte van de opgravingen. Wethouder Ton de Vree: 'We hebben het expres stilgehouden, zodat de archeologen rustig konden graven.'

Hij is dolenthousiast over de opgravingen en hoopt dat er nog veel meer gevonden wordt. 'Er zijn dagen geweest dat er iemand permanent op de steiger stond om alle voorwerpen aan te pakken, zoveel werd er gevonden. Dit zal echt een impact hebben voor Nederland.'