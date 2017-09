Kruisbandspecialist Van Thiel overleden

WINTERSWIJK - De bekende chirurg Tom van Thiel is afgelopen dinsdag onverwacht overleden. Dat meldt voetbalclub De Graafschap.

Hij was gespecialiseerd in kruisbandoperaties, waarbij hij een reconstructie maakte met deel van de hamstring. Van Thiel werkte jarenlang in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk, maar was ook verbonden aan de kliniek Klein Rosendael. Hij opereerde veel topsporters, zoals de voetballers John van de Brom, Nicky Hofs en Philip Cocu. Hij was ook de sportchirurg van De Graafschap.

Van Thiel stopte in 2016 in het ziekenhuis van Winterswijk en ging door bij het integrale sportcentrum SportMedX, waaraan hij vanaf 2013 al verbonden was.