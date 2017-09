Marcouch vindt portemonnee, eigenaar herkent burgemeester niet

Poortvliet vertelt tegen Omroep Gelderland: 'Ik kwam thuis en kon mijn portemonnee niet vinden.' De Arnhemmer werkt als fotograaf en kwam net van zijn werk. 'Ik heb het hele huis overhoop gehaald, maar kon het gewoon echt niet vinden.'

Kijk en luister hier het radiogesprek met Matthias Poortvliet terug:

Afspraak met vinder

Even daarna kreeg hij een telefoontje. Poortvliet herkende de stem niet, maar was blij dat iemand zijn portemonnee had gevonden. Daarop besloot hij diezelfde avond nog een afspraak met de vinder te maken.

De Arnhemmer stond te wachten voor restaurant Dudok, toen daar een man in pak kwam aangelopen. 'Hij stelde zich voor, maar er begon bij mij geen belletje te rinkelen.' De twee stonden nog een tijdje te kletsen, en Poortvliet wilde de eerlijker vinder een bedankje geven: 'Een paar tientjes vindersloon, maar dat accepteerde hij niet.'

Nog geen besef

Ook na de ontmoeting was er geen besef van wie deze man nou was. Poortvliet: 'Ik kreeg wel een aparte vibe van die man, maar nog steeds had ik de link niet gelegd.' Een aantal dagen later werd Poortvliet gebeld door dagblad de Gelderlander. Een redacteur vertelde hem dat het de burgemeester was die zijn portemonnee had gevonden.

Poortvliet: 'Toen heb ik hem nog een sms'je gestuurd, omdat ik me wel voor paal voelde staan.' Volgens hem reageerde Marcouch dat het niet erg was. Het belangrijkste is dat hij zijn portemonnee terug heeft.