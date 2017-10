'Kernramppillen' binnen twee weken op de Gelderse deurmat

Foto: ANP

KERKDRIEL - Binnen nu en twee weken vallen bij 1,2 miljoen huishoudens in heel Nederland jodiumtabletten op de deurmat. In Gelderland gaat het om huishoudens in delen van de Noord- en Oost-Veluwe, de Achterhoek en het Rivierengebied.

Dat de pillen in oktober zouden worden uitgedeeld was al bekend, maar nu is duidelijk dat dat deze of volgende week gaat gebeuren. De pillen moeten voorkomen dat het lichaam radioactief jodium opneemt, dat vrij kan komen bij een kernramp. Niet iedereen krijgt de pillen, ze zijn alleen voor kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen. Zij krijgen via de post een doosje jodiumtabletten. De inwoners van Gelderland die de pillen krijgen wonen binnen 100 kilometer van een kerncentrale, de zogeheten tweede ring. Tekst gaat verder onder foto. In het Rivierengebied gaat het om inwoners van de volgende gemeentes: Culemborg, Buren, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen, West Maas en Waal, Tiel en Zaltbommel. Deze gemeenten liggen binnen de straal van honderd km van de kerncentrale in Doel (Belgie). Op de Noord- en Oost-Veluwe en in de Achterhoek gaat het onder meer om Apeldoorn, Zutphen, Doetinchem en Winterswijk. Ook het oosten van de Liemers valt onder het verspreidingsgebied. Deze gemeenten liggen binnen de straal van honderd kilometer van de kerncentrale Emsland in het Duitse Lingen, net over de grens bij Enschede. Voor mensen, die dichter bij de centrales wonen gelden hogere leeftijdsgrenzen.