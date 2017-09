Eenzaam oud worden hoeft niet in deze woongemeenschap

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Eenzaam in je eigen woning je laatste levensdagen slijten, daar verlangen weinig mensen naar. In woongemeenschap Het Eikpunt in Lent willen ze dat isolement en eenzaamheid voorkomen. Het complex van 49 huizen gaat vandaag officieel open. En er is nu al een wachtlijst.

Ecologie, gemeenschap, meergeneratiewonen en stilte & bezinning. Dat zijn de vier uitgangspunten van woongemeenschap Eikpunt. Bewoners van alle leeftijden geven een deel van hun tijd aan de gemeenschap en zetten zich in voor anderen. Het is de bedoeling dat ze voor elkaar zorgen, bijvoorbeeld ouderen die op kinderen passen en jongeren die boodschappen doen voor ouderen. Auto's delen De bewoners houden rekening met het milieu en delen hun auto's, gereedschappen en apparatuur. Ook wonen ze in duurzame koop- en huurwoningen die natuurlijk zijn afgewerkt en er wordt een voedseltuin aangelegd. Daarnaast is er aandacht voor spiritualiteit, door middel van stilte, aandacht en bezinning. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl