'Hallo politie, er ligt hier een pop met ballonnen'

Foto: Politie Harderwijk

PUTTEN - Waren het de overblijfselen van een trouwerij? Of was een klein meisje haar ballonnen verloren? Wat de oorzaak is weten we niet, maar feit is dat de politie Harderwijk afgelopen nacht op pad ging na een melding over 'iets dat leek op een pop met ballonnen'.

Het voorwerp werd ontdekt bij de oprit van de A28 bij Putten, meldt de politie Harderwijk op Facebook. Hoewel het er feestelijk uitzag, zijn de ballonnen toch weggehaald.