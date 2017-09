Keeperswissel bij NEC lijkt aanstaande: Delle voor Smits

NIJMEGEN - Het lijkt erop dat er een keeperswissel komt bij NEC. Joris Delle verdringt Joshua Smits onder de lat.

Smits begon dit seizoen als eerste keuze. Maar tegen FC Den Bosch ging hij al opzichtig in de fout bij de openingstreffer, toen hij verkeerd uitverdedige. Hij bleef krediet houden, maar afgelopen maandag ging het opnieuw mis bij de 2-3 van Jong PSV en uiteindelijk leidde dat puntenverlies in (3-3), terwijl NEC de wedstrijd onder controle leek te hebben. Joris Delle was vorig seizoen eerste doelman en Smits reserve. De Fransman kreeg alleen in de bekerwedstrijd tegen Emmen een kans en keepte toen foutloos.

Verder verandert er niets in de opstelling tegen MVV, dat drie punten boven NEC staat en ongeslagen is. Jari Schuurman is nog altijd geblesseerd aan zijn bovenbeen en Kevin Jansen is nog niet wedstrijdfit. De middenvelder speelde deze week al wel negentig minuten met Jong NEC en zijn rentree in het eerste lijkt aanstaande.

Opstelling: Delle; Joppen, Golla, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.