Weer auto uitgebrand in Arnhem

ARNHEM - Aan de Sint Antonielaan in Arnhem heeft donderdagavond een autobrand gewoed. Op foto's is te zien dat de wagen ernstige schade heeft opgelopen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Tekst gaat verder onder de foto

Het is niet de eerste autobrand in Arnhem. In de wijk Culemborg gingen de afgelopen anderhalf jaar zeker zestig auto's in vlammen op. De dader of daders zijn nog altijd niet gepakt.

Zie ook: Honderden autobranden in Gelderland: 'De boosheid gaat steeds meer overheersen'