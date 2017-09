Frustratie bij Culemborgers na autobranden: 'Wie doet nou zoiets? Waarom?'

CULEMBORG - Enkele dagen na de autobranden in de Culemborgse wijk Goilberdingen staan de uitgebrande auto’s nog steeds in de straat. Ook de rood-witte politielinten hangen er nog. Van de voorkant van de auto’s is weinig meer over. De motorkap staat omhoog.

'Je ruikt nog steeds dat de auto in brand heeft gestaan', zegt een man die met zijn kleinzoon even komt kijken. 'Wie doet nou zoiets? Waarom?', zegt een andere voorbijganger die verder niet voor onze microfoon wil reageren.

Ook na 60 autobranden blijft het ongeloof groot. Het nutteloze van de brandstichtingen en de grote financiële gevolgen die het voor de slachtoffers heeft, maakt de Culemborgers boos. Bovendien frustreert het ze dat de politie ogenschijnlijk nog geen idee heeft wie er achter de branden zit, of daar in ieder geval niets over loslaat.

'Kunt het toch niet voorkomen'

Een bewoner die verderop in de wijk woont, probeert zich niet te veel zorgen te maken om de brandstichtingen. 'Je kunt het toch niet voorkomen. Zijn auto staat pal naast het huis geparkeerd, onder een carport. 'Ik ga ervan uit dat de dader, of daders, niet zo ver zullen gaan om mensenlevens in gevaar te brengen.'

Net als de bevolking is er grote zorg bij de politieke partijen in de gemeenteraad. Maar er is ook vertrouwen dat de politie en justitie de zaken goed aanpakken.

'Daders moeilijk opsporen'

Fractievoorzitter Han Braam van de VVD: 'Fractievoorzitters worden regelmatig bijgepraat door de burgemeester, samen met de politie en justitie. De indruk is dat ze alles doen wat mogelijk is, maar dat de daders van autobranden moeilijk op te sporen zijn. We zien dat we tegen de grenzen van de rechtsstaat aanlopen. Wat we kunnen doen, doen we. Maar je kunt niet zomaar mensen oppakken.'

PvdA-fractievoorzitter Marinka Mulder vult hem aan: 'Het eerlijke verhaal is dat je er alles aan zou willen doen, maar dat je zo weinig kunt. Dat is superfrustrerend. Het is een kwestie van lange adem.'

