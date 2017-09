Bruns: 'Nice heeft niet eens geweldig gespeeld'

NICE - Vitesse-middenvelder Thomas Bruns was teleurgesteld over de nederlaag van zijn ploeg bij Nice donderdagavond. Maar toch vond hij dat Vitesse het maximale eruit heeft gehaald.

'We krijgen twee k*tgoals tegen voor rust. In de tweede helft krijgen we wel de bal, maar worden we niet echt gevaarlijk. Ik heb wel het gevoel dat we alles eruit hebben gehaald, we hebben voor elke meter gevochten of gewerkt. We hebben niet verzaakt.'

Wel vindt Bruns dat de Arnhemse club een lesje heeft geleerd. 'We denken dat we altijd aardig mee kunnen voetballen, maar in de omschakeling worden we keihard geslacht. En Nice heeft niet eens geweldig gespeeld, ze wachtten zelfs veel af. Dat vond ik verbazingwekkend.'

Zulte Waregem cruciaal

Vitesse heeft nu na twee wedstrijden 0 punten. De missie in de Europa League, overwinteren, lijkt nu moeilijk te worden. De tweeluik met het Belgische Zulte Waregem wordt nu cruciaal. 'Nice en Lazio spelen nog twee keer tegen elkaar en wij moeten twee keer winnen van Zulte. Als we winnen zijn dat de mogelijkheden.'