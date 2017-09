Büttner niet schuldbewust: 'Ik kwam niet echt in de problemen'

NICE - Vitesse verloor donderdagavond met 3-0 van Nice. Het verschil werd vooral in de eerste helft gemaakt door een uitblinkende Allan Saint Maximin, de directe tegenstander van Alexander Büttner. De Achterhoeker haalde het eind van de wedstrijd niet.

'We wisten dat het moeilijk zou worden vandaag. De 2-0 valt ook op een vervelend moment, als je met 1-0 de rust in gaat zou je nog kunnen denken dat het kan.'



Bij de 1-0 was Büttner ook betrokken toen zijn man, Plea, ineens geheel vrijstond. 'Miazga ging het duel aan en toen was ik even weg. Het was mijn man, maar door het duel was het moeilijk om die bal nog te winnen.'

'Ik kwam niet echt in de problemen'

De Doetinchemmer werd na 45 minuten voetbal gewisseld door de trainer, die niet tevreden leek over de back. 'Ik weet niet waarom, dat moet je maar aan hem vragen. Maar ik ben niet heel erg in de problemen gekomen tegen Saint Maximin. Het is wel een hele goede voetballer en hij scoort, maar toen was ik in een voorwaartse beweging.'