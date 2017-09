Henk Fraser na verlies in Nice: dit is waar we staan met Nederlandse voetbal

Vitesse heeft na twee duels nog geen punt behaald in de groepsfase. Na het verlies thuis tegen Lazio Roma was in de sfeervolle Allianz Riviera nu Nice te sterk. 'Ik ben een realistisch mens', zegt Fraser. 'Dit zijn de verhoudingen. Niet alleen Lazio en Nice, maar ook Napoli en Feyenoord. En Ajax en Rosenborg. Dat moeten we gaan beseffen en ik heb het idee dat ook jullie dat nog niet altijd begrijpen. Dit is waar we met het Nederlandse voetbal staan. Op dit moment is het aanhaken.'

Geloof ontbrak

3-0 was misschien iets te geflatteerd, want ook Nice speelde weinig grote kansen uit. Aan de andere kant dwong Vitesse nog veel minder af en leek het alsof de Fransen niet eens voluit gingen in het eigen stadion dat voor ongeveer de helft was gevuld. 'Het geloof was er niet helemaal bij ons. In balbezit hadden we meer kunnen brengen. We waren niet dwingend genoeg.'

Niet weggespeeld

'Toen de 2-0 viel ga je eerlijk gezegd kijken naar damage control. De schade beperken. Daarom ben ik ook wel teleurgesteld over de derde goal die dan nog valt. Dat is wel een duidelijke uitslag. Maar zijn we weggespeeld? Dat vind ik niet', reageerde Fraser die wel kwaad was over vooral de tweede goal op slag van rust.

Doodziek

Een doelpunt die viel in de omschakeling en waarbij Serero een bal inleverde. 'Maar er gaat veel meer mis. Ook hoe de backs staan. En we hebben er zo vaak voor gewaarschuwd hoe dodelijk ze dan zijn in de omschakeling. Dat irriteert enorm en daar ben ik doodziek van. We komen afspraken niet na. Die 2-0 was dus dramatisch. En op een heel vervelend moment zo vlak voor rust. Het verkloot onze wedstrijd.'

