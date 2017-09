Dijksma: 'Bewoners mogen meepraten over vliegroutes Lelystad Airport'

Volgens Dijksma hebben veel mensen het idee dat er al een besluit is genomen over de vliegroutes, maar dat klopt niet. 'Het besluit wordt nu pas voorgelegd en dat betekent dat mensen ook nu pas hun zienswijze in kunnen leveren en ook kenbaar kunnen maken dat ze een alternatief hebben.'

Daarom heeft de staatssecretaris een voorstel gedaan in het Kamerdebat. 'Ik wil dat inwonerscomités een vertegenwoordiging aanwijzen en dat zij bij ons aan tafel aanschuiven om mij een advies te geven voordat ik een besluit neem, dus eigenlijk een extra stem voor de bewoners in het hele proces.'

Gedeputeerde Josan Meijers is tevreden met die toezegging: 'Ik ben blij dat er meer communicatie komt en dat er een mogelijkheid komt voor participatie van mensen die zich hiermee willen bemoeien.'

Herindeling luchtruim pas in 2023

In het debat kwam ook naar voren dat de herindeling van het luchtruim pas in 2023 gaat gebeuren. Eerder kan volgens Dijksma niet: 'Ons luchtruim boven is net zo ingewikkeld en complex als bijvoorbeeld het hele Nederlandse wegennetwerk met provinciale en rijkswegen en als je dat helemaal opnieuw moet intekenen met buitenlandse routes erbij dan kost dat tijd. Het is onmogelijk als je het zorgvuldig en veilig wilt doen om dat in een jaar of twee af te raffelen.'

En dat betekent dat er voorlopig rekening gehouden moet worden met overlast. Maar volgens Dijksma valt die overlast mee. 'Tot 2023 wordt er op Lelystad maar heel beperkt gevlogen. Ik heb aantallen gehoord van 70 vliegtuigen per dag, maar dat is echt niet het geval. Het zullen echt maar een paar vluchten per dag zijn waardoor de overlast laag is in vergelijking met als het luchtruim wordt heringedeeld, want dan gaan we van 10.000 vliegbewegingen in een jaar naar 45.000 vliegbewegingen.'

Staatssecretaris Sharon Dijksma: (de tekst gaat verder onder de video)

Dijksma begrijpt de zorgen die veel inwoners hebben goed: 'Dat is ook één van de redenen dat we een voorstel hebben gedaan om bijvoorbeeld de Veluwe zoveel mogelijk te ontzien en waarom we ook al eerder hebben toegezegd dat we in Gelderland nog een stukje hoger vliegen dan aanvankelijk de bedoeling was. En mochten er nou nog betere voorstellen komen vanuit de bewonersronden dan gaan we dat meenemen als dat kan.'

'Plannen Lelystad in ijskast'

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger is niet te spreken over het debat: 'Ik vind het echt ongelooflijk, we hebben 80.000 handtekeningen, we hebben avond na avond gesproken met bezorgde burgers en hier nemen mijn collega's niet de verantwoordelijkheid om te zeggen: we hebben een goed proces nodig, we hebben tijd nodig en die laagvliegroutes die hoeven helemaal niet.'

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger: (de tekst gaat verder onder de video)

Moet de luchtvaart wel groeien? Kröger: 'Wat ons betreft is het nee, wat ons betreft gaan de plannen voor Lelystad gewoon in de ijskast.'

Zie ook:

Kamer houdt vast aan opening Lelystad Airport in 2019