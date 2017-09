Lampen vallen uit bij Nice-Vitesse

Foto: ANP

NICE - De Europa League-wedstrijd tussen Nice en Vitesse is donderdagavond na zo'n 51 minuten stilgelegd. De oorzaak was een stroomstoring in het stadion.

Vitesse stond op dat moment met 2-0 achter door goals van Alassane Pléa en Allan Saint-Maximin. Na ruim een kwartier waren de problemen in de Allianz Riviera voorbij. Het spel werd hervat met een scheidsrechtersbal.