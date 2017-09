Invallen wegens belastingfraude: twee mannen met wapens aangehouden

ARNHEM - In een onderzoek naar belastingfraude zijn donderdag in Gelderland twee mannen aangehouden. Ze hadden wapens.

De mannen van 39 en 43 worden ervan verdacht dat ze valse facturen hebben opgemaakt en dat ze onjuiste aangiftes van omzetbelasting indienden. Dat zou zijn gebeurd van eind 2012 tot eind 2016.

De FIOD heeft donderdag diverse panden doorzocht. Het gaat om twee huizen in de gemeente Montferland, twee vakantiechalets in de gemeente Zevenaar, een bedrijfspand in Arnhem en een loods in de gemeente Doetinchem.

Schatkist liep 465.000 euro mis

De FIOD begon het strafrechtelijk onderzoek na controles van de Belastingdienst. De mannen zouden valse inkoopfacturen in de boekhouding hebben opgenomen. Van deze facturen is ten onrechte omzetbelasting teruggevraagd. Het vermoeden bestaat dat er door het opvoeren van fictieve kosten in de administratie ook minder vennootschapsbelasting is afgedragen. De schatkist is zo'n 465.000 euro is misgelopen, denkt de FIOD.

Bij de invallen is beslag gelegd op administratie en contant geld. Er werden geld- en drugshonden van de douane ingezet. Deurwaarders van de Belastingdienst legden beslag op woningen, auto's en een paardentrailer.