Auto vliegt tijdens rijden in brand

Foto: Politie Culemborg

CULEMBORG - Een auto is donderdag in Culemborg tijdens het rijden in brand gevlogen. Niemand raakte gewond.

De auto vatte rond 17.30 uur vlam op de Weidsteeg. Volgens de politie was er sprake van een technisch mankement. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl