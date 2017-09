Meepraten over woningen op terrein Imbosmavo in Dieren

DIEREN - Omwonenden van de voormalige school Imbosmavo in Dieren mogen van de gemeente Rheden meedenken over de inrichting van het terrein. Het college van burgemeester en wethouders is van plan om op deze locatie ongeveer 40 woningen bouwen.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

De omwonenden kunnen daarvoor terecht in de gemeentekeet die op deze locatie staat op 6 oktober van 16.00 tot 19.00 uur en 7 oktober van 11.00 tot 14.00 uur. Het gaat om woningen waarbij duurzaamheid voor de woning en de omgeving voorop staat. Kijk voor meer info op de website van de gemeente. De gemeente wil graag in gesprek met omwonenden om te weten welke ideeën zij hebben voor deze woningen en de omgeving. Daarna nodigt de gemeente drie ontwikkelaars uit om mee te doen aan een prijsvraag. Voor deze ontwikkelaars is de informatie, die nu opgehaald wordt, belangrijke input voor het maken van hun plannen. Vervolgens kunnen inwoners van Dieren via de site van de gemeente aangeven welk plan favoriet is. Deze uitkomst laat de gemeente meewegen in de uiteindelijke beslissing.