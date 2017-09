Peter van Hal collodion fotograaf

Peter van Hal Uit met Esther

ARNHEM - De collodium fotografie werd in 1851 uitgevonden door Frederic Scott Archer. In het digitale tijdperk is deze vorm van fotografie naar de achtergrond geschoven, maar niet voor Peter van Hal. Peter reist het land door met zijn fotostudio in zijn bus. In Uit met Esther laat hij zien hoe hij werkt. Mocht u zijn werk willen bekijken, dat kan bij Store & More in Nijmegen en 13 en 14 oktober bij Zaadel eveneens in Nijmegen.

