Berg en Dal houdt miljoen over: snel internet en geld voor Orientalis

Wethouder Fleuren. Foto: gemeente Berg en Dal

GROESBEEK - De gemeente Berg en Dal houdt in 2018 bijna 1,3 miljoen euro over. Dit staat in het raadsvoorstel over de conceptbegroting 2018 dat het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden, meldt de gemeente donderdag.

Voorgesteld wordt om onder meer geld uit te trekken voor snel internet, voor museum Orientalis, de aanleg van een fietspad en oplossingen tegen wateroverlast. 150.000 euro gaat naar lastenverlichting. Het college wil negen ton van het bedrag gebruiken voor eenmalige uitgaven. Bovendien wil het college een miljoen uit de spaarpot van de gemeente halen voor die eenmalige uitgaven. Dat brengt het totaal op 1,9 miljoen. De gemeente denkt zo meer dan genoeg over te houden om risico's op te vangen. De meevaller is met name ontstaan door de post onvoorziene uitgaven te verlagen. Dit leverde voor 2018 een eenmalige meevaller van een miljoen euro op. 'We kunnen tegen een stootje' Wethouder Fleuren is verheugd met de begroting: 'Onze gemeente staat er financieel goed voor. We kunnen tegen een stootje en de cijfers zien er goed uit. In het verleden hebben we vaak offers gevraagd van de inwoners. Nu is er geld beschikbaar om wat terug te kunnen geven en wat terug te kunnen doen. Natuurlijk blijven we wel op de kleintjes letten. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl