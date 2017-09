Schip van Blaauw

Schip van Blaauw

ARNHEM - Op de Wageningse Berg staat een opmerkelijk gebouw. Zo’n honderd jaar geleden daar gebouwd door architect Blaauw, in opdracht van professor Blaauw, geen familie van elkaar. Door zijn bijzondere vorm kreeg het de bijnaam ‘Het Schip van Blaauw’. En als je het ziet, begrijp je die naam direct. Het heeft de vorm van een scheepsboeg aan de ene kant; bovenop lijkt de lantaarn, die voor de lichtinval moet zorgen, op een stuurhut.De professor liet zijn ‘schip’ bouwen om er onder gecontroleerde omstandigheden onderzoek te kunnen doen naar de invloed van licht en temperatuur op de groei van planten. Dat onderzoek legde de basis voor ons internationale succes in de handel van bv bloembollen. Het maakt het nu mogelijk om bollen op elk gewenst moment in bloei te trekken, en dus altijd tulpen te hebben wanneer we dat willen.

