Roetdeeltjes met asbest vrijgekomen bij brand in Dreumel

NIJMEGEN - Bij een brand in een schuur aan de Julianastraat in Dreumel zijn woensdagmiddag kleine roetdeeltjes met asbest vrijgekomen. Op de gemeentelijke website van West Maas en Waal worden omwonenden hiervoor gewaarschuwd.

De verspreiding is beperkt gebleven tot de eigen tuin en enkele tuinen in de buurt. Om te voorkomen dat personen het besmette gebied betreden, is de buurt afgezet met lint. De gemeente heeft opdracht gegeven aan een deskundig bedrijf om onderzoek te doen en de kleine asbestdeeltjes op te ruimen.



De gemeente waarschuwt de mensen om vooral niet zelf de asbest te gaan opruimen.



Via mediapartener RTV Totaal