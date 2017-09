Jongen sinds zondag vermist in Arnhem

ARNHEM - Sinds zondagavond hebben familie en vrienden niks meer vernomen van Cebas Koelewijn uit Arnhem.

Volgens een huisgenoot van Koelewijn is het een beïnvloedbare jongen, hij is dan ook bang dat hij ergens tegen zijn wil is.

Koelewijn is voor het laatst gezien bij zijn moeder thuis in Arnhem. Hij is ongeveer 1,70 meter lang met een smal postuur, droeg een grijze broek, een donkergrijze winterjas en bruine schoenen van Timberland. De politie is van de vermissing op de hoogte.

Heeft u tips over de vermissing? Neem dan contact op met de politie.