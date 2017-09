Dode gevonden in bos Ermelo

ERMELO - In een bos in Ermelo is donderdag een lichaam gevonden. Dat meldt de politie. De politie probeert de identiteit van de overledene te achterhalen. Het is nog niet bekend of het om een man of een vrouw gaat.

De dode lag nabij de Oude Arnhemse Karweg. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak, maar op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf. Het lichaam heeft vermoedelijk langere tijd in het bos gelegen.