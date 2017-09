Oorlogsslachtoffers Willemskwartier herdacht

NIJMEGEN - Bij De Muur in het Nijmeegse Willemskwartier zijn donderdagmiddag de burgerslachtoffers herdacht die in 1944 en 1945 omkwamen. Tussen 14.00 en 15.00 werden bloemen gelegd en er was een korte herdenking bij het monument op het Spieghelplein.

Frontstadperiode

Op de plaquette wordt stilgestaan bij de bewoners van het Willemskwartier die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Het gaat in het bijzonder over de slachtoffers uit de frontstadperiode (september '44-maart '45). Toen was Nijmegen weliswaar bevrijd, maar dagelijks maakten Duitse granaten vanuit de regio nog slachtoffers in de stad. Bij de granaatregen zijn zo'n 60 tot 70 bewoners in en uit de buurt van het Willemskwartier om het leven gekomen. In de muur zijn de sporen te zien van granaatinslagen.

Annie van Bergen

Het eerste slachtoffer van een ontploffende granaat was Annie van Bergen van Spieghelstraat 29. Sporen van deze granaatinslag zijn te zien in de oude muur die toen aan de andere kant van de straat stond. De woning is inmiddels gesloopt, maar deze oude muur is nu het monument.

Geadopteerd monument

Brede School Het Kleurrijk heeft dit monument officieel geadopteerd. Kinderen van groep 7 hebben donderdag bloemen gelegd.



Op de video is de herdenking van vorig jaar te zien.