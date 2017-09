Lindenberg-directeur: 'Herstel vertrouwen wordt inderdaad moeilijk'

NIJMEGEN - In een telefonische reactie bevestigt Lindenberg-directeur Ilse Verburgh dat het managementteam het vertrouwen in haar heeft opgezegd. 'Maar aangezien het hier om mensen en processen gaat, kan ik daar niet verder op ingaan. Vast staat dat het voor iedereen een lastige situatie is.'

Verburgh erkent dat herstel van het vertrouwen tussen haar en het management een moeilijke kwestie is. 'Ik ben met ze in gesprek, maar het lijkt er inderdaad op dat we er niet uit gaan komen. Dat betreur ik zeer.' Verburg stelt dat de continuïteit van De Lindenberg voorop staat. 'De Lindenberg moet blijven.' De positie van Verburgh zelf lijkt vooralsnog niet ter discussie te staan. Zowel de Raad van Toezicht als de Ondernemingsraad staat achter de directeur. Zie ook: Theaterbestuur Nijmegen wil af van autoritaire directeur