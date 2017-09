LIVEBLOG: Vitesse wil onder toeziend oog van honderden fans goed resultaat halen in Nice

Omroep Gelderland doet ook live verslag op de radio van de wedstrijd in Zuid-Frankrijk. De extra uitzending begint om 19.00 uur. Het commentaar vanuit Nice wordt verzorgd door Sander Maassen van den Brink en Richard van der Made.

18.00 uur: De opstelling van Nice is bekend. Zoals verwacht geen Wesley Sneijder in de basis. Opstelling: Cardinale; Souquet, Le Marchand, Dante, Jallet; Saint-Maximin, Seri, Koziello, Lees-Melou; Balotelli, Pléa.

17.45 uur: Steeds meer Vitesse-supporters stromen het uitvak van de Allianz Riviera binnen:

17.30 uur: Fraser kan over een nagenoeg fitte selectie beschikken. Alleen verdediger Arnold Kruiswijk is vanwege een blessure niet afgereisd naar Frankrijk. Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Buttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.

17.15 uur: De eerste fans van Vitesse zijn al binnen:

17.00 uur: Nice won zijn eerste wedstrijd in de poule tegen Zulte-Waregem met 1-5. Door het verlies van Vitesse in Arnhem tegen Lazio Roma staan de Arnhemmers derde in de poule:

16.45 uur: Algemeen directeur Joost de Wit wordt toegejuicht door de fans van Vitesse in de binnenstad van Nice:

16.30 uur: De supporters zijn hoopvol voorafgaand aan de wedstrijd: 'Ik hoop op een kleine overwinning. Een punt zou mooi zijn, drie zijn helemaal mooi. Maar het wordt sowieso geen afslachting. Dat gaat niet gebeuren.'

16.20 uur: Nice kleurt - volgens deze supporter - langzaam geel-zwart:

16.15 uur: Honderden fans van Vitesse vieren al vroeg in de middag feest in de binnenstad van Nice:

16.00 uur: Fraser gaf tijdens diezelfde persconferentie aan weer voor realisme te kiezen in de Europa League: 'discipline is bepalend'.

15.45 uur: Matt Miazga blikte woensdag tijdens de persconferentie vooruit op de duels die hij moet uitvechten met spits Mario Balotelli: 'Het is een hele gevaarlijke spits die veel ervaring heeft. We moeten hem ver van de goal houden, want hij kan uit het niets gevaarlijk worden. Het is dus zaak hem uit te schakelen.'

Foto: Omroep Gelderland