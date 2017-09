LIVEBLOG: Pléa beslist wedstrijd voor Nice tegen Vitesse

82e. 3-0 voor Nice! Pléa krijgt de bal na een snelle één-twee op de rand van het zestienmetergebied en schiet de bal in de korte hoek. Wedstrijd is beslist. Bal leek houdbaar voor Pasveer.

79e. Laatste wissel bij Nice. Plaaggeest Saint-Maximin krijgt een groot applaus, Bassem Srarfi komt er voor hem in.

78e. Wissel bij Vitesse. Serero wordt vervangen door Mukhtar Ali.

73e. Twee wissels bij Nice. Balotelli en Seri gaan eruit, Adrien Tameze en Knepe Ganago komen erin.

72e. Rashica heeft het weer op zijn heupen en slalomt langs vier Nice-spelers. Verdediger Christophe Jallet voorkomt een grote kans voor Vitesse. De afvallende bal wordt hoog overgeschoten door Bruns.

69e. En Seri probeert het nu van afstand. Zijn gekrulde schot gaat net naast het Vitesse-doel.

67e. Nice wil een vrije trap na een - huns inziens - overtreding van Matthew Miazga op Arnaud Souquet. De Amerikaanse verdediger van Vitesse speelt echter de bal. De afvallende bal wordt hard ingeschoten, maar Pasveer redt. Nog steeds 2-0 voor de thuisploeg.

63e. Vrije trap voor Vitesse na een overtreding van Maxime Le Marchand op Matavz. Bruns schiet de bal op de kruising, waarna de rebound hoog over wordt geschoten door Rashica.

56e. Bijna een grote kans voor Vitesse. Een voorzet van Linssen is net te scherp voor Bruns, waardoor Nice de bal uiteindelijk uit het eigen zestienmetergebied kan halen.

54e. Opvallend: Nog niet alle lampen doen het in het stadion, maar scheidsrechter Eskov vindt dat er genoeg licht is om de wedstrijd voort te zetten.

52e. (20.24 uur) Het lijkt erop dat de wedstrijd snel weer hervat wordt. De wedstrijd heeft ruim een kwartier stilgelegen.

52e. De wedstrijd tussen Nice en Vitesse ligt stil. Het lijkt erop alsof de stroom is uitgevallen. De supporters gebruiken aanstekers om iets te zien.

50e. De gevaarlijkste man aan de kant van Vitesse - Rashica - dribbelt langs drie spelers van Nice, maar zijn schot gaat hoog over het Franse doel.

48e. Eerste kans in de tweede helft is voor Nice. Wie anders dan Balotelli krijgt deze. Zijn schot wordt gekraakt door Bruns. De daaropvolgende hoekschop levert niets op.

46e. We zijn weer begonnen. Eén wissel bij Vitesse. Büttner blijft in de kleedkamer achter en wordt vervangen door Lassana Faye.

RUSTSTAND 2-0

45e. 2-0 Nice. Saint-Maximin onderschept de bal op het middenveld en rent richting het Vitesse-doel. Met vier Arnhemse spelers om hem heen schiet hij de bal onhoudbaar achter Pasveer. Saint-Maximin viert het doelpunt met een salto.

40e. Kans nummer zoveel voor Nice. Seri en Lees Melou houden de bal onder controle en geven het leer aan Balotelli. Het schot van de Italiaanse spits gaat net naast het doel van Vitesse.

39e. Fraser ziet zijn ploeg goed beginnen aan de wedstrijd tegen Nice, maar Vitesse wordt na de tiende minuut behoorlijk onder druk gezet. De Fransen staan daarom terecht met 1-0 voor.

36e. Eerste grote kans voor Vitesse! Een voorzet van Rashica komt bij Bryan Linssen, maar dankzij Dante komt hij net niet goed bij de bal.

32e. Vitesse probeert het wel, maar komt er niet aan te pas. Vooral Lees Melou en Saint-Maximin zijn een plaag voor de Arnhemse verdediging.

30e. Ook een gele kaart voor Vitesse. Thulani Serero maakt een stevige tackle op Balotelli en wordt daarvoor bestraft.

26e. Bijna een kans voor Vitesse. Foor onderschept weer een bal op het middenveld en geeft deze snel aan Rashica. Diens voorzet eindigt in de handen van Cardinale.

25e. Eerste gele kaart van de wedstrijd. De Russische scheidsrechter Aleksei Eskov bestraft Balotelli nadat hij de bal met zijn hand in het doel wil slaan.

24e. Vitesse is het even helemaal kwijt. Nu weer een kans voor Lees Melou. Hij schiet recht op Pasveer, die daardoor makkelijk redding brengt.

19e. Weer een kans voor Nice. Vitesse verspeelt de bal en Allan Saint-Maximin dribbelt tot de rand van het zestienmetergebied. Zijn schot gaat via het been van Büttner en de vingertoppen van Pasveer net over het Vitesse-doel.

18e. De supporters van Vitesse zien tot hun teleurstelling Pléa scoren voor Nice.

17e. Doelpunt Nice. Uit een corner kopt Dante de bal door en Alassane Pléa schiet geheel vrijstaand de 1-0 binnen. Alexander Büttner laat laatstgenoemde lopen.

15e. Weer een schot van afstand van Vitesse. Ook de bal van Tim Matavz is een makkelijke prooi voor Cardinale.

12e. Een goed schot van Navarone Foor belandt een metertje naast het doel van Cardinale.

11e. Weer een afzwaaier van Nice. Balotelli geeft de bal aan Pierre Lees Melou, maar laatstgenoemde schiet hoog over.

10e. Vitesse houdt goed stand tegen Nice. Grote kansen zijn er aan beide kanten niet geweest. Alleen kleine kansjes voor Balotelli en Rashica.

6e. Eerste kans voor Vitesse. Thomas Bruns ontfutselt de bal op het middenveld van Jean Michaël Seri en geeft hem aan Milot Rashica. Zijn schot is een makkelijke prooi voor Nice-keeper Yoan Cardinale.

5e. Het stadion in Nice zit allesbehalve vol. De thuisploeg wordt ondersteund door zo'n 12.000 man. Er is plek voor ruim 35.000 personen. De sfeer is er niet minder om.

4e. Matthew Miazga laat zich meteen gelden. Hij wint het eerste duel met Balotelli. Via een snelle uitbraak krijgt Vitesse een vrije trap, die uiteindelijk niets oplevert.

2e. Eerste kansje voor Nice. Mario Balotelli schiet van ruim dertig meter hoog over het doel van Vitesse-keeper Ramko Pasveer.

19.00 uur: Vitesse heeft afgetrapt. De wedstrijd is begonnen!

18.45 uur: Nog vijftien minuten tot de start van de wedstrijd:

18.40 uur: De fans van Vitesse zien de Arnhemse spelers een gedreven warming-up doen:

18.30 uur: De spelers van Vitesse zijn bezig met de warming-up in Nice. Het is met 22 graden Celsius prima voetbalweer:

18.22 uur: De fans van Vitesse kunnen niet wachten tot de wedstrijd begint:

18.15 uur: Vitesse start met een goed gevoel aan de wedstrijd in Nice. De ploeg van Fraser won afgelopen weekend verrassend - maar zeker niet onverdiend - van Ajax in Amsterdam (1-2). Guram Kashia en Milot Rashica scoorden voor de Arnhemmers. Het doelpunt van Ajax-verdediger Nick Viergever was voor de statistieken.

18.05 uur: De spelers van Nice lopen een uur voor aanvang van de wedstrijd nog gemoedelijk over het veld in de Allianz Riviera:

18.00 uur: Opstelling Vitesse: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.

17.55 uur: De fans van Nice zijn nog niet in groten getale toegestroomd:

17.50 uur: De opstelling van Nice is bekend. Zoals verwacht geen Wesley Sneijder in de basis. De Nederlander zit zelfs op de tribune. Opstelling: Cardinale; Souquet, Le Marchand, Dante, Jallet; Saint-Maximin, Seri, Koziello, Lees-Melou; Balotelli, Pléa.

17.45 uur: Steeds meer Vitesse-supporters stromen het uitvak van de Allianz Riviera binnen:

17.30 uur: Fraser kan over een nagenoeg fitte selectie beschikken. Alleen verdediger Arnold Kruiswijk is vanwege een blessure niet afgereisd naar Frankrijk.

17.15 uur: De eerste fans van Vitesse zijn al binnen:

17.00 uur: Nice won zijn eerste wedstrijd in de poule tegen Zulte-Waregem met 1-5. Door het verlies van Vitesse in Arnhem tegen Lazio Roma staan de Arnhemmers derde in de poule:

16.45 uur: Algemeen directeur Joost de Wit wordt toegejuicht door de fans van Vitesse in de binnenstad van Nice:

16.30 uur: De supporters zijn hoopvol voorafgaand aan de wedstrijd: 'Ik hoop op een kleine overwinning. Een punt zou mooi zijn, drie zijn helemaal mooi. Maar het wordt sowieso geen afslachting. Dat gaat niet gebeuren.'

16.20 uur: Nice kleurt - volgens deze supporter - langzaam geel-zwart:

16.15 uur: Honderden fans van Vitesse vieren al vroeg in de middag feest in de binnenstad van Nice:

16.00 uur: Fraser gaf tijdens diezelfde persconferentie aan weer voor realisme te kiezen in de Europa League: 'discipline is bepalend'.

15.45 uur: Matt Miazga blikte woensdag tijdens de persconferentie vooruit op de duels die hij moet uitvechten met spits Mario Balotelli: 'Het is een hele gevaarlijke spits die veel ervaring heeft. We moeten hem ver van de goal houden, want hij kan uit het niets gevaarlijk worden. Het is dus zaak hem uit te schakelen.'

Foto: Omroep Gelderland