Glazen ei voor getroffen pluimveehouders

'We roepen iedereen op om mee te denken hoe het glazen ei gemaakt kan worden', zegt Van der Veer tegen Omroep Gelderland. Hij hoopt op steun en initiatieven uit heel Nederland om dit ei te maken. Naast deze actie wil hij ook iets op touw zetten op 14 oktober, dan is het Wereld Eidag. Voor het Schaffelaartheater moet er een competitie komen die de beste uitsmijter kan bakken. 'Ondertussen hebben de eerste mensen die willen zich al gemeld met ideeën voor het glazen ei.'

Maandag wordt er een website gelanceerd van de stichting. 'Kippenvel' gaat de stichting heten die in het leven is geroepen om pluimveehouders te helpen die door fipronil in de stal miljoenen eieren moesten vernietigen.

Kan niet zonder eieren

Eerder al zei Van der Veer dat hij als bakker niet zonder eieren kan en daarom nu betrokken is bij het leed van zijn plaatsgenoten. 'Onze kippenboeren moeten we helpen en daar gaan we een mooie actie voor bedenken.' Hij voegt toe: 'Niet alleen onze boeren, maar ook andere pluimveehouders willen we helpen.'

De gemeente Barneveld laat weten dat zij het waardeert dat er zoveel betrokkenheid is in de samenleving en bij ondernemers als het gaat om de pluimveesector.

