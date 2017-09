Toerismesector vreest verlies aan banen door vliegroutes

EDE - De toerismesector op onder meer de Veluwe vreest voor baan- en omzetverlies door de nieuwe aanvliegroutes naar het nieuwe Lelystad Airport. Dat blijkt uit een enquête van brancheorganisatie RECRON.

Maar liefst 70 procent van de geënquêteerden verwacht negatieve gevolgen van de geluidseffecten van het vliegveld. Driekwart verwacht minder omzet. Bijna 60 procent van de ondervraagde ondernemers verwacht een forse daling van de werkgelegenheid.

'Faillissement onvermijdelijk'

Een eigenaar van een drietal campings onder de Veluwse route geeft aan: 'Mensen uit het westen komen hier voor de rust en sommigen zelfs met een longaandoening voor de schone lucht. Die gaan echt niet meer komen als er continu vliegtuigen laag overkomen. Als dit doorgaat is een faillissement onvermijdelijk.'

21.000 arbeidsplaatsen

Volgens de RECRON is de sector toerisme en recreatie goed voor 270 miljoen omzet aan vakanties, 750 miljoen aan directe bestedingen van vrijetijdsactiviteiten en een werkgelegenheid van 21.000 mensen. De organisatie zegt niet te begrijpen waarom er geheel geen rekening is gehouden met de sector bij het maken van de plannen.

In de Tweede Kamer is deze donderdagmiddag een debat over de nieuwe aanvliegroutes naar Lelystad Airport.

