Zo ontsnap je bij brand uit een 70 meter hoge windturbine

BARNEVELD - Twee monteurs van het Barneveldse servicebedrijf Bettink waren woensdag bezig met onderhoud aan een windturbine toen er na een plotselinge explosie brand uitbrak. De twee mannen wisten zichzelf in veiligheid te brengen, maar hoe ontsnapten zij uit de 70 meter hoge windturbine?

'Er zijn twee opties wanneer er brand uitbreekt', zegt Rodney Sebregts. Hij is directeur van R3B Safety & Rescue, een bedrijf dat veiligheidstrainingen verzorgt aan mensen die op grote hoogte werken. Sebregts benadrukt dat hij de omstandigheden waaronder de brand uitbrak niet kent, maar hij kan wel vertellen hoe het normaal gesproken werkt.

'Als de trap aan de binnenkant van de windturbine nog beschikbaar is en niet geblokkeerd door de brandhaard, kunnen de medewerkers via die weg mogelijk naar buiten. Maar dat kost veel tijd. Dus vaker gaan ze buitenom, dan kunnen ze in een paar minuten beneden staan', legt hij uit.

Trainen met reddingset

Dat klinkt makkelijk, maar monteurs die het onderhoud van windturbines verzorgen, krijgen uitgebreide training. Sebregts verzorgt trainingen en legt uit hoe een eventuele ontsnapping via de buitenkant van een windturbine in zijn werk gaat.

'In de meeste windturbines is een reddingsset aanwezig en medewerkers dragen als het goed is een harnas. Ze maken mogelijk gebruik van een hijsluik. Vervolgens zekeren ze zichzelf en met behulp van het evacuatieapparaat laten ze zich dan naar beneden zakken. Het lijkt simpel gezegd een beetje op abseilen.'

'Op elkaar aangewezen'

Vaak zijn er twee monteurs in een windturbine. Een monteur moet daarom ook weten wat hij moet doen wanneer een collega onwel raakt. 'Ze zijn ontzettend op elkaar aangewezen. Ze moeten elkaar kunnen evacueren', zegt Sebregts.

Ook andere mensen die op grote hoogte werken, zoals glazenwassers en brandweerlieden, volgen training bij Sebregts. Maar werken in een windturbine is volgens hem toch andere koek.

'Windmolens staan vaak op een afgelegen locatie. Het duurt dus lang voordat de hulpdiensten er zijn. En als ze er wel zijn, kunnen ze vaak niet omhoog komen, dat is te gevaarlijk', besluit hij.

Het Barneveldse servicebedrijf wil niet reageren op de vraag hoe de medewerkers die woensdag in de windturbine zaten zichzelf in veiligheid hebben gebracht.

