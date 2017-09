Start sloop van oude hoogspanningsmasten

ULFT - De sloop van 66 oude hoogspanningsmasten tussen Doetinchem en Ulft is donderdagochtend van start gegaan in Wijnbergen. De komende maanden gaat tussen de 350 en 400 ton staal tegen de vlakte.

'We halen ze tegelijkertijd weg richting Ulft en richting Doetinchem', aldus projectleider Fred Mastop van TenneT over de werkzaamheden. De tientallen stalen bouwwerken zullen in enkele maanden tegen de grond gaan. De masten hebben 46 jaar op hun plaats gestaan, maar zijn door de aanleg van de nieuwe stroomverbinding overbodig geworden. 'We hebben gekozen om hem als geheel op te pakken', legt Wim de Roos van Dusseldorp de sloop van de mast uit. 'Van onderuit knippen we dan de delen weg. Het voordeel is dat je heel compact kunt werken.'

In totaal moeten 66 masten uit de Achterhoekse grond worden verwijderd. Dat betekent dat meer dan 350 ton staal tegen de vlakte gaat. 'Deze mast is een ton of acht, maar we hebben ze ook van zestien tot twintig ton', aldus De Roos. Volgens hem gaan we de oude masten niet missen. 'Dat kan je het beste aan de mensen hier in de buurt vragen', aldus de projectleider. 'Mijn ervaring is dat de meeste mensen blij zijn dat ze weg zijn.'

Medio 2018 aansluiting op Duitse net

Uitvoerder TenneT laat weten dat het totale project volgens planning loopt. 'We liggen goed op koers om gemeenschappelijk met de Duitsers de lijn halverwege volgend jaar in gebruik te nemen', aldus Mastop. Ook de stap naar de Raad van State van een boer uit Silvolde gooit volgens hem geen roet in het eten: 'We zijn in gesprek met de eigenaar en we verwachten spoedig in overeenstemming komen. Nadat we daar de ondergrondse activiteiten hebben afgerond, kunnen we aaneensluitend de geleiders monteren.'