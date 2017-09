Spel NEC geeft spits Sven Braken vertrouwen

NIJMEGEN - NEC stelt tot dusverre nog teleur in de eerste divisie, maar spits Sven Braken ziet toch een positieve ontwikkeling.

"Dat is al begonnen in de bekerwedstrijd tegen Emmen. Tegen Jong PSV was het op de eerste twintig minuten na ook beter. We moeten alleen die 3-1 voorsprong over de streep trekken. Maar we creëerden veel kansen, die moeten er dan ook in. Zoals die strafschop van mij. Ik nam wel mijn verantwoordelijkheid, maar het ging helaas mis. En ik was ook nog dichtbij met kopballen, waarvan ik er één richting de kruising duwde. Maar Room tikt hem er toch nog uit. Toch zuur om dan met 3-3 weg te gaan. Ik begrijp ook dat het publiek kritisch reageerde. Dat mag ook. Zijn balen ook, net als wij. Het is goed dat ze er waren, dat geeft toch een goed gevoel."

"Op lange termijn gaan we de vruchten plukken van dit spel. We kunnen door te winnen van MVV al goede zaken doen en een stap zetten op de ranglijst. Voor mij is het wel een speciale wedstrijd, die ik al meteen na mijn komst in de agenda had aangekruist. Ik heb nog veel contact met trainer Ron Elsen. Ik ken hem al vanaf mijn zevende en heb onder hem ook in het eerste van MVV gespeeld. Ik volg MVV nog altijd en hij is maandag ook komen kijken."

Kadioglu

Braken speelt goed in de combinatie met Ferdi Kadioglu, ze lijken elkaar blindelings te vinden. "Ja, Ferdi is een fantastische voetballer. Hij heeft echt oog voor het spelen voor de combinatie. Dat loopt goed."