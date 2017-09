'Ooit komt het goed', Jeroen organiseert benefietgala nadat hij ouders verloor aan kanker

ARNHEM - Jeroen Muller (32) uit Arnhem verloor op zijn 12e zijn vader aan kanker en op zijn 20e zijn moeder. Op 12 oktober organiseert hij voor de vierde keer een benefietgala in de Oranjerie op Landgoed Groot Warnsborn in Arnhem. Zo wil hij geld inzamelen voor onderzoek naar kanker.

'Ik ben er een jaar mee bezig geweest. Het is een belangrijk deel van mijn leven', vertelde Jeroen donderdag op Radio Gelderland tegen Rob Kleijs. 'Je bent er voor altijd mee verbonden. Dus waarom er niet iets positiefs van maken. Ooit komt het goed.'

'Ouders missen is onverdraaglijk'

Dat wil niet zeggen dat Jeroen het niet moeilijk heeft gehad met het verlies van zijn ouders: 'Het heeft mijn leven ingekleurd. Je hebt geen normaal leven van iemand die ouders heeft. Je ouders missen is onverdraaglijk.'

En daarmee bleef het leed voor Jeroen niet beperkt. Hij trouwde, kreeg twee kinderen maar twee jaar geleden werd zijn vrouw zo depressief dat ze zelfmoord pleegde. Jeroen bleef achter met zijn twee kinderen van nu 3 en 7. 'Ik blijf sterk. Ik moet wel. Ik heb twee kinderen. Ik wil er niet aan onderdoor gaan. Het is dag bij dag leven.'

En daarbij helpt dus het organiseren van het gala. Dat bracht twee jaar geleden 11.500 euro op en vorig jaar 21.500 euro. 'Ik hoop op een mooi bedrag. We beginnen op nul en alles is meegenomen', aldus Muller. 'Er is nog een aantal tafels vrij en zijn ook losse stoelen à 99 euro te krijgen.' Dat is inclusief een viergangendiner met drankarrangement.

Optreden Lisanne Spaander

Er zijn optredens van Lisanne Spaander uit Harderwijk (die zelf aan kanker leed), Ray Claassen, Niels Geusebroek en Meike van der Veer. Bovendien is er een veiling met bijzondere items, zoals een meet & greet met Jochem Myjer en een kijkje achter de schermen bij Hart van Nederland.

Ray Klaassen - Foto: Omroep Gelderland

Ray Klaassen deed al meerdere optredens op het gala. 'Het verhaal van Jeroen raakte me diep. Ik heb in 2001 mijn vader verloren aan een hersentumor. Dat beweegt me op gevoel om mee te helpen. Om iets goeds te doen voor het onderzoek naar kanker.'