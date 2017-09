Geld bij elkaar golfen voor kinderen met chromosoomafwijking

De stichting wil meer geld voor onderzoek naar de chromosoomafwijking en is een infinitief van onder meer Saskia Koster, moeder van de 5-jarige Tygo.

Haar zoon en die van mede-oprichtster Jane zijn verstandelijk en lichamelijk beperkt, als gevolg van een defect bij hun twaalfde chromosoom.

Tygo (5) lijdt aan een zeldzame chromosoomafwijking. Privéfoto.

Eten via sonde

Tygo kan niet praten, lopen of kruipen en krijgt voeding via een sonde. Omdat het om een zeldzame afwijking gaat is er maar weinig onderzoek naar gedaan.

De initiatiefnemers van stichting 12q hopen dat onderzoek helpt om meer perspectief voor kinderen als Tygo te bieden.

Het UMC Groningen heeft aangegeven dat wetenschappelijk onderzoek in totaal drie ton kost, maar dat bij een eerste mijlpaal van vijftigduizend euro gestart kan worden met het plan van aanpak.

