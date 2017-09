Vijf generaties vrouwen voor familie Xhosleer in Apeldoorn

APELDOORN - Uniek is het waarschijnlijk niet, maar wel bijzonder. Twee maanden geleden zette Naomi Xhosleer (20) uit Apeldoorn haar dochter Fay-Lynn op de wereld. Daarmee zijn er nu vijf generaties vrouwen in de familie.

De stamboom zit als volgt in elkaar: Catherina (89) kreeg Armina (68), Armina kreeg Angeline (43), Angeline kreeg Naomi (20) en de nieuwste aanwinst van de familie, Fay-Lynn, werd twee maanden geleden geboren.

Fay-Linn haar tweede naam, Urseliena, is een verwijzing naar haar oma's Angelina en Ursula - de oma van de andere kant van de familie.

Met de titels zijn ze nog aan het stoeien. Want hoe moet Fay-Lynn Catherina straks noemen? Officieel zou dat 'betovergrootmoeder' moeten zijn, maar of ze die titel in de praktijk vaak gaat gebruiken, weten ze niet.

Familiefoto gemaakt

Alle generaties wonen nog in Apeldoorn en gaan graag bij elkaar op bezoek, vooral nu er weer een kleine in de familie is.

De dames zijn zich ervan bewust dat vijf generaties vrouwen in de familie iets bijzonders is. 'Dat moest worden vastgelegd', vertelt Naomi. Daarom lieten ze twee weken geleden een speciale familiefoto maken.