Trolleybus gaat weg, Arnhemse wijken op de bres

Foto: Videostill Youtube

ARNHEM - Drie wijkverenigingen in Arnhem-Noord komen in actie tegen de verdwijning van de iconische trolleybus uit hun wijk. Door een aanpassing in de dienstregeling verdwijnt lijn 2 uit Arnhem-Noord.

Lijn 9, een bus die op aardgas rijdt, neemt de route van lijn 2 over. Onaanvaardbaar, vinden de wijkvereniging van de Burgemeesterswijk, de Dorpsraad Schaarsbergen en de Penseelstreek, waarin de wijken Hoogkamp, Sterrenberg en Gulden Bodem zijn vertegenwoordigd. 'De bus op aardgas stoot meer CO2 uit, maakt meer lawaai en daarnaast is lijn 2 een van de eerste trolleylijnen in Arnhem. Daarom pleiten wij voor behoud,' schrijven ze. Euro voor provincie Vervoerder Breng zegt dat de trolleybus niet meer naar Arnhem-Noord rijdt omdat die te groot is voor het aantal reizigers. 'We kunnen de Hoogkamp prima af met een bus van 12 meter die op gas rijdt', liet Breng-woordvoerder Herman de Gooijer eerder weten. Een trolleybus is 18 meter lang. De wijkverenigingen doneren ieder 1 euro aan de provincie Gelderland en gedeputeerde Conny Bieze (VVD). Daarmee hopen ze aandacht te vragen voor een nieuw plan: de Trolleybus 2.0. Deze bus kan niet alleen rijden met bovenleiding, maar heeft ook een accu waarmee de bus 10 kilometer buiten de bovenleiding kan. De verenigingen vinden dat de provincie deze 12 meter lange bus moet kopen. 'Daar zijn natuurlijk de nodige kosten aan verbonden en daarom doen de wijkverenigingen een kleine, symbolische duit in het zakje', schrijven ze. Zie ook: Breng wil af van trolleybus naar Hoogkamp

