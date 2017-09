Faalangst? Leer met een robot

APELDOORN - Een robot met 'menselijke' trekjes die leerlingen kan helpen bij faalangst en rekenen. ROC Aventus is samen met studenten van verschillende hogescholen aan het uitzoeken hoe deze robots in het onderwijs kunnen helpen.

De NAO-robot kan voor veel meer angsten en vakken helpen, maar eerst wordt er getest met leerlingen die moeite hebben met rekenen en de faalangst die hierbij om de hoek kan komen kijken. 'De robot kan bijvoorbeeld helpen door een spelletje te spelen waarbij de leerlingen niet door hebben dat ze aan het rekenen zijn. Zo kunnen de leerlingen leren rekenen zonder steeds de drempel van de faalangst over te moeten', vertelt projectleider Jan Gerritsen. 'Ook kunnen zij juist de robot leren rekenen. Iets aan iemand anders uitleggen is namelijk de snelste manier om zelf iets te leren en te begrijpen.'

Als de test met rekenen goed uitpakt, kan NAO ook ingezet worden bij andere vakken en angsten die bij studenten kunnen spelen. Dat de robots helpen, is gebleken uit een onderzoek met kinderen met kanker. 'Die kinderen liggen soms afgesloten en kunnen weinig contact krijgen met ouders en vriendjes, waardoor ze zich eenzaam voelen. Eenzaamheid zorgt weer voor een verhoging van het stresshormoon cortisol, wat duidelijk afnam toen de kinderen de robot als maatje kregen', volgens Gerritsen.

Testperiode

De projectleiders en betrokken studenten van de hogescholen Saxion en HAN zijn nu nog bezig met het voorbereiden van de testperiode. Zo zijn er vijf studenten informatica, biologie en laboratoriumonderzoek bezig met uitzoeken hoe de robot precies invloed heeft op het stresshormoon. De studenten volgen een minor waarbij ze meewerken aan dit project, en die loopt tot januari. Voor die tijd zou de testperiode afgerond moeten zijn.

Naast het helpen bij rekenen kan de robot ook helpen bij bijvoorbeeld studievoortgang, volgens Gerritsen. 'De robot kan een leerling herkennen door foto's uit het schoolsysteem, en dan alle informatie klaar hebben staan over deze leerling. Welke opleiding op welk niveau en in welk jaar de student doet. Wat hij of zij wel en niet heeft gehaald en met welke cijfers. Zo kunnen we beter op maat werken met de leerlingen.'

Nog voor de kerst zal de robot actief worden getest op leerlingen van ROC. Bij de leerlingen van de sector Economie en Handel wordt via een toets uitgevonden welke leerlingen moeite hebben met rekenen en in aanmerking komen voor het werken met de robots.