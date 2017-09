'Mammoetresten en oude schepen in grootste archeologische vindplaats van Nederland'

DREUMEL - Een groep (amateur)archeologen claimt de grootste archeologische vindplaats van Nederland te hebben gevonden in de uiterwaarden tussen Dreumel en Alphen. Ze hebben zeven jaar lang onderzoek gedaan en daarbij talloze voorwerpen gevonden.

In het gebied wordt momenteel klei gewonnen en zand gebaggerd over een oppervlakte van zo'n 275 hectare. Volgens de archeologen is het ook de grootste vindplaats van mammoetresten in het land en zijn in er tal van oude schepen gevonden. Ook hebben ze sporen gevonden van een Romeinse nederzetting.

De 18 archeologen maken vrijdag officieel hun bevindingen bekend.