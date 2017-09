Zin in een leuk uitje dit weekend? Dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Het is weer bijna weekend, dus er is in de hele provincie weer van alles te beleven. Esther heeft weer een paar leuke uitjes voor je op een rij gezet.

Mystery Gardens in Lights

Zaterdagavond kun je genieten van een sprookjesachtige sfeer in de Tuinen van Appeltern. De tuin wordt namelijk helemaal in het licht gezet. Het terrein wordt omgetoverd tot mystieke tuinen met lichtshows en muziek. Langs een lint van fakkels kun je een wandeling maken door de tuinen.

Jong en Veelbelovend

In museum Villa Mondriaan kun je vanaf dit weekend genieten van de nieuwe tentoonstelling Jong en Veelbelovend.. De tentoonstelling bestaat uit werken van acht jonge talentvolle fotografen. Zij kregen de opdracht een reactie te geven op een schilderij van de vroege Mondriaan. Het werk van de fotografen is nog tot 28 februari te zien.

Levende standbeelden

En de komende dagen kan je ook weer tegen een aantal levende standbeelden aanlopen in Arnhem tijdens het World Living Statues Festival. Op zaterdag is de 'Warm Up' en op zondag wordt in de binnenstad het 'Wereldkampioenschap' gehouden.

Ontdek de wijngaarden in Gelderland

September en oktober zijn belangrijke maanden voor de wijnboeren in Gelderland. Dan vindt namelijk de oogst plaats. Het is dus hartstikke leuk om nu door de wijngaarden te fietsen. Zo zijn er onder meer speciale wijnroutes door wijndorp Groesbeek en het wijngebied in de Achterhoek. Dus stap op de fiets en ontdek de Gelderse wijnbouw

Middeleeuwse markt

Gek op de Middeleeuwen? Dan is de Middeleeuwse jaarmarkt bij Kasteel Hernen iets voor jou. Werk mee met de ambachtslieden, ontmoet de hoge adel, koop fruit uit de streek of maak een praatje met de keukenmeid. Het kan zondag allemaal op de jaarmarkt.

Vlooienmarkt Apeldoorn

Tijdens deze vlooienmarkt in Americahal Apeldoorn kun je zondag heerlijk rondsnuffelen langs de verschillende kramen. Ze zijn onder andere gevuld met speelgoed, poppen, boeken, stripboeken, horloges, grammofoonplaten en vele andere verrassende koopjes. Om 7.00 uur is de markt al open.

Kijk hier naar de uitzending van Uit Met Esther