De Graafschap-trainer Henk de Jong voelt dat er meer in zit

DOETINCHEM - De Graafschap is dit seizoen nog behoorlijk wisselvallig en heeft daardoor al wat tikken opgelopen.

Maar trainer Henk de Jong blijft optimistisch. "Het zit er in en dat zal er in de wedstrijden uitkomen. Die bescheidenheid moet eruit. Op trainingen zie je het wel, maar de druk van een wedstrijd is anders."

Het is wat wisselend. Vorige week hebben we ondanks een fantastische voorbereiding tegen Kozakken Boys toch een tikje gehad. En dat zag je ook terug in de eerste helft tegen Volendam. We waren wat angstig. We staan toch rond plaats zes en van de Jupiler League ploegen zelfs vierde. We willen het liefst met prachtig voetbal wat voor elkaar zien te krijgen. Het is belangrijk voor de club en voor de groep dat we hier morgenavond allemaal weer achter elkaar staan. Het kan morgen zomaar zijn dat de vastigheid erin zit en dat het er niet meer uit gaat."