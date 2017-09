De Graafschap mist Etemadi tegen Emmen

DOETINCHEM - De Graafschap mist tegen Emmen thuis vrijdagavond alleen Egil Etemadi.

De reservedoelman is afgelopen week uitgegleden en heeft daardoor een hamstringblessure opgelopen. Alle veldspelers lijken fit. Lars Nieuwpoort, die de afgelopen wedstrijden ontbrak, traint weer vol mee en is waarschijnlijk inzetbaar tegen Emmen.

De Graafschap oefende in de voorbereiding ook al thuis tegen Emmen. Toen werd het 3-1 en maakte Daryl van Mieghem alle drie de doelpunten. In de competitie is Emmen nog ongeslagen, maar de ploeg heeft een punt minder dan De Graafschap.

Vermoedelijke opstelling: Bednarek; Van Overbeek, Abena, Sven Nieuwpoort, Driver, Tutuarima; Diemers, Van Mieghem, Receveur; Ars, van den Hurk.