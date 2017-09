'Rotte kies' in Zelhem eindelijk getrokken; sloopkogel voor café Halfweg

Bij hoge uitzondering kocht de gemeente het vervallen pand om een eind te maken aan het ontsierde straatbeeld en om de ijsbaan weer in ere te kunnen herstellen. Met de ijsvereniging zijn afspraken gemaakt voor de heropening van de baan. De vereniging neemt het beheer en de exploitatie van de ijsbaan op zich en willen op termijn de locatie kopen. Op de plek van het café komt een aantal parkeerplaatsen voor de ijsbaan.

Foto: Omroep Gelderland

Verschrikkelijk veel werk

Heino Benthem, voorzitter van de ijsvereniging, is blij dat de vereniging weer aan de slag kan. 'Het komt nog redelijk op tijd terug bij de ijsvereniging. Drie jaar konden we niets en je ziet wat het doet. We hadden ook niet gedacht dat het zo snel zou gaan.' Het bruggetje staat nog, maar verder zie je niet heel veel terug van de ijsbaan. Het was helemaal dichtgegroeid met boompjes en struikjes.

Schaatsen deze winter uit het vet?

Foto: Omroep Gelderland

Mocht Koning Winter ons dit jaar goed gezind zijn, dan is het de vraag of we weer in Zelhem kunnen schaatsen. 'Het is ons streven om dat voor elkaar te krijgen. 'We hebben een groep enthousiaste vrijwilligers die twee dagen bezig geweest zijn én met resultaat. Je ziet nu de buitenbaan weer, maar de binnenbaan gaat ons nog heel veel tijd kosten, want die staat vol met boompjes. We zetten alles op alles om, als Koning Winter komt, de schaatsbaan open te krijgen.'

(de tekst gaat verder onder de video)

Lelijke plekken aanpakken

Omdat het toch een klein feestje was, was ook de provincie vertegenwoordigd. 'Het is fijn om te zien dat er zoveel mensen zijn bij deze slopening', zegt gedeputeerde Bea Schouten. 'Wat we uiteraard vooral niet willen is dat lelijke plekken blijven, ook al is het soms nostalgie, zoals hier. We willen dit soort lelijke plekken omzetten in kansen. Dit is een schitterend voorbeeld. Want het wordt niet alleen mooier, maar juist ook omdat iedereen hier straks kan gaan genieten.'

Halfweg voorbeeld voor andere rotte kiezen

Foto: Omroep Gelderland

Volgens Schouten is het niet altijd zo dat de gemeente of de provincie dit soort plekken kunnen kopen. Ze roept daarom inwoners ook op om creatief te zijn en te kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Want er zijn meer rotte kiezen in de Achterhoek en er komen er mogelijk nog meer omdat de Achterhoek een krimpgebied is met veel leegstand tot gevolg. 'Soms moet je flink nadenken, maar ik denk dat dit een voorbeeld kan zijn voor andere plekken om geïnspireerd te raken door ook daar naar oplossingen te zoeken.'