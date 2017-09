Henk Fraser kiest opnieuw voor realisme in Europa League: discipline is bepalend

NICE - Vitesse speelt vanavond met de sterkste opstelling tegen het Franse Nice. Het is het tweede duel in de Europa League voor de Arnhemmers. 'We mogen niet naïef zijn', weet Henk Fraser.

Vitesse trainde woendagavond in de imposante Allianz Riviera. 'Ik had gehoord dat het veld heel slecht zou zijn, maar daar kunnen we niet over zeuren. Het is prima en het stadion is schitterend. We hebben een prima vlucht gehad, alles is tot in de puntjes geregeld. En de omgeving is ook nog eens mooi. Dat inspireert wel. We moeten het maar gaan laten zien', zegt een opgewekte trainer Henk Fraser.

Discipline bepalend

Na een week van uitersten, Vitesse werd door een hoofdklasser uitgeschakeld in de beker maar versloeg Ajax in Amsterdam, maakt de Arnhemse equipe zich in het mondaine Zuid-Frankrijk op voor de tweede zware clash in de groepsfase. Een nederlaag zou de kansen om door te gaan in de Europa Leauge reduceren tot miniem. 'We gaan gewoon voor het maximale en achteraf zien we het dan wel. De discipline zal heel bepalend zijn, maar deze ploeg heeft al wel laten zien dat ze veerkracht hebben. Dat ze volwassen kunnen spelen, hoewel we al een keer flink door het ijs zijn gezakt.'

Tijd nodig

Fraser wijst op de Franse klasse. 'Ze hebben snelheid, ervaring en zijn dodelijk in de omschakeling. Het middenveld is dynamisch en een aantal spelers kan een wedstrijd heel makkelijk beslissen. We mogen niet naïef zijn en zullen zeker niet hoog druk zetten', analyseert de oefenmeester van Vitesse. 'Het Nederlands voetbal moet in Europa eerst weer zien aan te haken en dan stappen maken. Dat heeft tijd nodig.'

Invloed van Serero

Vitesse kan met de sterkste opstelling aantreden. Dus ook met Thulani Serero, de spelbepalende middenvelder. Tegen Ajax viel hij uit met een achillespeesblessure. 'Hij heeft veel invloed op ons voetbal. Onze centrale verdedigers hebben er veel baat bij als hij mee doet. Serero trekt anderen ook mee naar een hoger niveau zoals Bruns en Foor die je ook meer logische keuzes ziet maken.'

Fouten elimineren

Zaak is dat Vitesse vanavond niet meer de persoonlijke fouten maakt die het tegen Lazio Roma de das om deden. 'Maar alles is afhankelijk van de weerstand die we krijgen', stelt Fraser. 'Ik denk niet dat je in twee weken die fouten kan elimineren. Daar is wel wat langer voor nodig, maar het is ook duidelijk dat we het versneld zullen moeten doen. We moeten beseffen dat we tegen Nice niet naíef mogen zijn zoals bijvoorbeeld weer het geval was bij de tegengoal tegen Ajax. Wie pakt wie op. Het was echt onnodig. Daar kan ik echt ziek van zijn.'