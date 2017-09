Kamer houdt vast aan opening Lelystad Airport in 2019

Foto: Omroep Gelderland

DEN HAAG - Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer is voor het openen van Lelystad Airport in 2019. Ook als dat betekent dat er laag gevlogen wordt over delen van Gelderland. Ook CDA en D66 hebben zich daar in het debat over uitgesproken. In 2023 zou het luchtruim opnieuw ingedeeld kunnen worden, tot die tijd zullen omwonenden zeker overlast hebben.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer gaat het vooral over het proces en de slechte communicatie naar burgers en bestuurders in Gelderland. Volgens Martijn van Helvert van het CDA is er terecht veel boosheid. 'Ik ken die emotie, die had ik ook bij het eerste debat vorige week. Daarbij kunnen de feiten vervagen.' Het Kamerlid pleit voor een zo kort mogelijk durende situatie. Verslaggever Ruben van der Scheer doet verslag van het debat (klik of tik hier voor een livestream van het debat) In april 2019 gaat Airport Lelystad open voor vakantievluchten, zodat er op Schiphol meer ruimte komt voor intercontinentale vluchten. Volgens de staatssecretaris is zo'n extra vliegveld goed voor de Nederlandse economie. Een groot deel van de aanvliegroutes komt over Gelderland. De provincie Gelderland, gemeenten en actievoerders maken zich zorgen over overlast en willen dat de vastgestelde vliegroutes van tafel gaan. Mailbom naar Kamerleden In de vergadering van vorige week woensdag zei de staatssecretaris al dat het opnieuw indelen van het luchtruim niet gaat lukken voor de opening van het vliegveld Lelystad. En dus moeten de vliegtuigen naar Lelystad onder die van Schiphol doorvliegen, met als gevolg meer overlast voor een groot deel Gelderland. Actievoerders vinden dat onvoorstelbaar. Ze hebben in de afgelopen week vaak van zich laten horen tijdens drukbezochte informatiebijeenkomsten en er is een 'mailbom' gestuurd naar de Kamerleden die vandaag bij het overleg aanschuiven. Zie ook: Oproep voor mailbom: 'Bestook Kamerleden met e-mails over vliegroutes'

Dijksma houdt vast aan geplande vliegroutes boven de Veluwe