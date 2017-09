Burgemeester Barneveld mag nog zes jaar blijven

BARNEVELD - De gemeenteraad van Barneveld wil in ieder geval nog zes jaar door met burgemeester Asje van Dijk. Hij is woensdagavond voorgedragen voor een nieuwe ambtstermijn.

De 62-jarige Van Dijk werd geïnstalleerd in 2011 en gaf eerder al aan nog een termijn door te willen gaan.

De gemeenteraad was unaniem over de herbenoeming. Koos van der Tang, voorzitter van de vertrouwenscommissie: 'Van Dijk is een (daad)krachtig bestuurder. Hij behartigt de belangen van Barneveld op een uitstekende manier.' Ook wordt hij geprezen over zijn goede verstandhouding met inwoners en bedrijven.

Via Twitter laat Van Dijk weten erg dankbaar te zijn met zijn benoeming en dat hij hoopt bij te dragen aan waardevolle maatschappelijke ontwikkelingen.