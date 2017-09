Bord met gedragsregels gestolen tijdens kermis in Etten

ETTEN - Schutterij de Eendracht is op zoek naar twee borden die zijn gestolen tijdens de kermis afgelopen weekend in Etten. Het gaat onder meer om een bord waar de gedragsregels voor het feest op staan.

'Dit is natuurlijk erg zonde', aldus de schutterij. 'Want als wij deze niet in kunnen leveren gaat ons dat flink wat geld kosten.' Het gaat om een geel bord met daarop de gedragsregels voor de kermis en om een bord met een grote zwarte pijl.

'Dat na een gezellige kermis met de vele vrijwilligers, erg jammer!' schrijft de schutterij op Facebook. De vereniging vraagt mensen het bericht te delen, zodat de borden weer gevonden worden.

Zie ook: het bericht op Facebook