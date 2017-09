Drie tips over vermiste moeder met kinderen

Op 10 september was Ayan samen met haar 3-jarige dochter Hatice en haar 2-jarige zoon Ahmed op bezoek bij haar moeder in zorgcentrum Lingewaarde te Tiel. Daarna verdween ze uit beeld.

In het programma vroeg de politie woensdagavond om informatie over de verblijfplaats van de 28-jarige Ayan en haar kinderen. De politie maakt zich ernstig zorgen over het gezin.

Politiewoordvoerder Frank de Valk kan niet zeggen of de politie uitgaat van een misdrijf. 'We houden alle mogelijkheden open en hopen dat er bij de tips informatie zit die ervoor zorgt dat we contact kunnen krijgen met haar en haar kinderen.'

Bekijk hier de video van Bureau GLD:

Zie ook: Grote zorgen over vermiste moeder met kinderen